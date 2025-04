Liberazione Morrone Lega attacca il discorso di La Malfa Fascismo solo nel suo immaginario

Malfa che si è esibito a Cesena dal palco del 25 aprile esattamente come lo avrebbe fatto un vecchio arnese della politica più retorica e più fuori. Cesenatoday.it - Liberazione, Morrone (Lega) attacca il discorso di La Malfa: "Fascismo solo nel suo immaginario" Leggi su Cesenatoday.it "Irriconoscibile. Certamente estraneo politicamente alle battaglie storiche del Pri, democratiche, liberali, filo-occidentali. Parlo di Giorgio Lache si è esibito a Cesena dal palco del 25 aprile esattamente come lo avrebbe fatto un vecchio arnese della politica più retorica e più fuori.

Se ne parla anche su altri siti

Giorno del ricordo, Morrone (Lega): "Istituito solo nel 2004. Basta con smemoratezze, revisionismi e negazionismi" - “Adesso basta. Basta con le smemoratezze. Basta con la revisione della storia recente per sbianchettare le responsabilità dei partigiani comunisti jugoslavi e delle truppe del dittatore Tito, di cui il comunismo italiano era alleato, colpevoli delle atrocità commesse contro gli italiani istriani... 🔗forlitoday.it

Congresso della Lega, Salvini confermato segretario. Morrone: "Senza riforma della giustizia l'Italia non sarà mai un Paese libero" - Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega per la terza volta. Presente anche il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, autore insieme alla senatrice Giulia Bongiorno di una mozione presentata al congresso intitolata ‘la riforma della giustizia per un’Italia più... 🔗forlitoday.it

Scontro totale nella Lega, Rolando: "Scelte di Morrone non condivise dalla base. Mi rimetto al giudizio di Salvini" - Nuovo round della battaglia interna alla Lega e al centrodestra ravennate sul prossimo candidato sindaco, con il botta e risposta che vede il capogruppo in Consiglio comunale Gianfilippo Rolando attaccare frontalmente il segretario regionale del Carroccio Jacopo Morrone, tramite un lungo post sul... 🔗ravennatoday.it

Liberazione, Morrone (Lega) attacca il discorso di La Malfa: Fascismo solo nel suo immaginario. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calenda attacca M5S e Lega sul 25 aprile: "Resistenza ucraina come quella italiana, ipocriti" - "Per la festa della Liberazione andrò al cimitero americano. Movimento 5 Stelle e Lega non c'entrano nulla con la Resistenza", scrive il leader di Azione, per il quale "festeggiare il 25 aprile e non ... 🔗today.it

Morrone (Lega Romagna): un grande congresso e un grande Salvini, malgrado le bufale della sinistra - Così in una nota il parlamentare leghista Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna autore, insieme alla sen. Giulia Bongiorno, di una mozione presentata al congresso intitolata ‘la riforma ... 🔗ravennanotizie.it

Reti Idriche, la Lega attacca ancora: “Dal Comune di Alessandria partono comunicati stampa di partito” - ALESSANDRIA – Prosegue il botta e risposta tra amministrazione alessandrina e Lega. Il partito del Carroccio ha replicato alla nota di Palazzo Rosso sulla vicenda della gestione delle reti ... 🔗radiogold.it