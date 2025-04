Liberazione Milano celebra resistenza femminile con spettacolo 8216Nome di battaglia Lia8217

Leggi anche › La resistenza delle donne, tra "maternage di massa", emancipazione e pregiudizi: libri, film, storie «Ci serve ricordare in poco tempo quali sono le cose importanti, cioè una barricata uguale a quella fatta a 80 anni fa, ma che ci fa porre alcune domande – dice Attilio Dadda, presidente di Legacoop – Dobbiamo ragionare anche su un tema che è quello dopo 80 anni di libertà e di democrazia, cosa possiamo guardare oggi dalla barricata: sicuramente vediamo il tema dei diritti, vediamo il tema di una ricostruzione collettiva, del metterci insieme a lavorare per guardare oltre la barricata e per pensare anche a un futuro che è un futuro di libertà, ma che deve ricordare la Liberazione e deve passare per il bene collettivo».

