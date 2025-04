Liberazione le cerimonie a Prato Qui per rafforzare gli anticorpi della democrazia

Prato, 25 aprile 2025 – In tantissimi oggi hanno gremito piazza Santa Maria delle Carceri e soprattutto piazza del Comune per la celebrazione dell'80esimo anniversario della Liberazione italiana dall'occupazione nazifascista.La giornata si è aperta con i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio "La Risorta" in ricordo della Liberazione della città, a seguire da piazza del Comune è partita la delegazione comunale guidata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Tinagli e dall'assessora alla Memoria Chiara Bartalini per la deposizione delle 28 corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi presenti sul territorio. Dopo la Messa in suffragio dei Caduti, un lungo corteo guidato dal Gonfalone del Comune e dalla sindaca Ilaria Bugetti ha raggiunto piazza Santa Maria delle Carceri, dove si sono tenute l'Alzabandiera solenne, la cerimonia militare e la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti da parte del prefetto Michela La Iacona, della sindaca Ilaria Bugetti e della presidente di Anpi Prato Angela Riviello.

