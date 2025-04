Liberazione il monito della Proietti Il 25 aprile è prima di tutto una scelta

aprile, celebriamo una delle pagine più alte e coraggiose della storia d’Italia: la Liberazione dal nazifascismo. Una data che parla al cuore di ognuno di noi richiamandoci a un impegno quotidiano per la libertà, la pace e la democrazia". Parole della presidente della Regione Umbria. Perugiatoday.it - Liberazione, il monito della Proietti: "Il 25 aprile è prima di tutto una scelta" Leggi su Perugiatoday.it "Oggi, 25, celebriamo una delle pagine più alte e coraggiosestoria d’Italia: ladal nazifascismo. Una data che parla al cuore di ognuno di noi richiamandoci a un impegno quotidiano per la libertà, la pace e la democrazia". ParolepresidenteRegione Umbria.

Liberazione, il monito della Proietti: Il 25 aprile è prima di tutto una scelta.

