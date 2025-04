Liberazione e quei voltagabbana di sinistra

Ilgiornale.it - Liberazione e quei voltagabbana di sinistra Leggi su Ilgiornale.it In un libro di recente uscita, a cura del documentarista Luca Martera, si mettono in evidenza tutte le incredibili contraddizioni che molti registi e intellettuali hanno palesato, con la caduta del fascismo, in merito al tema dell'antisemitismo: da Roberto Rossellini a Carlo Lizzani

25 Aprile, ottant’anni dalla Liberazione: quei valori che sono parte della nostra vita - Ad una festa ci si prepara. Per il 25 Aprile, per gli 80 anni della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e dalla fine della Seconda Guerra mondiale, ci siamo preparati da tempo. Da giornale online volevamo raccontare quei valori, che poi sono alla base della nostra Costituzione, attraverso le persone che ogni giorno lavorano, studiano, vivono in questo Paese. Abbiamo chiesto a diverse persone impegnate in diversi campi di declamare alcune frasi di intellettuali, partigiani, politici che hanno attraversato questi 80 anni di vita democratica. 🔗bergamonews.it

