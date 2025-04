Liberazione a Pisa Conti la nostra città pagò un prezzo altissimo oltre 60 mila abitazioni distrutte

Liberazione dal nazifascismo, Pisa ha reso omaggio alla memoria con una cerimonia solenne. Il Sindaco Michele Conti ha guidato le celebrazioni istituzionali, sottolineando l’importanza della ricorrenza e il valore attuale dei principi di libertà e democrazia.La commemorazione ha avuto inizio con la tradizionale deposizione delle corone di alloro davanti alla lapide del Comune e ai monumenti ai caduti. «Non è solo un rito – ha detto Conti – ma un dovere civile e istituzionale per tenere viva la memoria e trasmettere alle nuove generazioni il significato di quella conquista storica».Il primo cittadino ha ricordato come il 25 aprile sia diventato parte essenziale del calendario civile italiano, «una data simbolo da cui prese avvio la ricostruzione morale, politica e materiale del nostro Paese, la nascita della Repubblica e la stesura della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e sancisce le libertà fondamentali, negate durante il regime». Laprimapagina.it - Liberazione a Pisa. Conti: la nostra città pagò un prezzo altissimo, oltre 60 mila abitazioni distrutte Leggi su Laprimapagina.it Ottanta anni dopo quel 25 aprile 1945 che segnò la fine della guerra e ladal nazifascismo,ha reso omaggio alla memoria con una cerimonia solenne. Il Sindaco Micheleha guidato le celebrazioni istituzionali, sottolineando l’importanza della ricorrenza e il valore attuale dei principi di libertà e democrazia.La commemorazione ha avuto inizio con la tradizionale deposizione delle corone di alloro davanti alla lapide del Comune e ai monumenti ai caduti. «Non è solo un rito – ha detto– ma un dovere civile e istituzionale per tenere viva la memoria e trasmettere alle nuove generazioni il significato di quella conquista storica».Il primo cittadino ha ricordato come il 25 aprile sia diventato parte essenziale del calendario civile italiano, «una data simbolo da cui prese avvio la ricostruzione morale, politica e materiale del nostro Paese, la nascita della Repubblica e la stesura della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e sancisce le libertà fondamentali, negate durante il regime».

