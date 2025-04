Liberazione a Massa di Somma una targa celebrativa

"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario". Questa la frase di Primo Levi presente sulla targa installata questa mattina in piazza dell'Autonomia che commemora gli 80 anni dalla Liberazione d'Italia dal nazifascismo."Una iniziativa voluta da tutto il Consiglio Comunale di Massa di Somma che ha come obiettivo onorare la memoria di coloro che con il loro sacrificio ci donarono la libertà. Quest'anno abbiamo immaginato una cerimonia all'insegna della sobrietà alla luce del lutto nazionale proclamato a seguito della morte di Papa Francesco, per il futuro è nostra intenzione realizzare iniziative nelle scuole del territorio nonché un opera che possa dare giusto onore a chi ha vissuto l'esperienza della Resistenza".Questo è quanto hanno fatto sapere in una nota congiunta il primo cittadino massese Gioacchino Madonna e il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Esposito.

