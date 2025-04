L’Fbi arresta una giudice del Wisconsin Ha tentato di impedire la cattura di un clandestino

L'Fbi hanno arrestato oggi una giudice del Wisconsin con l'accusa di ostruzione all'applicazione delle leggi (sull'immigrazione). Secondo il direttore dell'agenzia Kash Patel, Hannah Dugan, giudice della corte distrettuale di Milwaukee, avrebbe aiutato un immigrato senza documenti a scampare all'arresto, sviando intenzionalmente gli agenti federali mentre si preparavano a fermare Eduardo Flores Ruiz. «Fortunatamente i nostri agenti l'hanno rincorso a piedi e preso in custodia», fa sapere ancora Patel, «ma l'ostruzione della giudice ha aumentato i pericoli per i cittadini». I fatti risalirebbero allo scorso 18 aprile. L'arresto della magistrata del Wisconsin segna un nuovo, pesantisissimo punto di rottura nei rapporti tra la Casa Bianca di Donald Trump e il potere giudiziario, specialmente sul terreno dell'immigrazione.

