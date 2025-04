L8217ex tronista Samantha Curcio è incinta 8220Ho incontrato l8217uomo giusto volevamo un figlio Ho paura di sbagliare8221

tronista Samantha Curcio annuncia sui social di essere in attesa del primo figlio. Nonostante l'immensa gioia, la futura mamma non nasconde le sue preoccupazioni: "Ho paura di sbagliare, di ingrassare troppo, di trascurarmi". Leggi su Fanpage.it L'exannuncia sui social di essere in attesa del primo. Nonostante l'immensa gioia, la futura mamma non nasconde le sue preoccupazioni: "Hodi sbagliare, di ingrassare troppo, di trascurarmi".

Approfondimenti da altre fonti

Verissimo, Samantha De Grenet fa commuovere Silvia Toffanin: cosa c'entra la canzone di Cristicchi - Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, domenica 9 marzo, Silvia Toffanin ha intervistato Samantha De Grenet. Momenti di grande commozione in studio. Emozioni nello studio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La puntata di domenica 9 marzo è stata come sempre un grande successo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin la nota showgirl Samantha De Grenet. Quest'ultima ha raccontato alla conduttrice qualcosa di molto intimo e delicato, ovvero il periodo che la sua famiglia purtroppo sta affrontando ed infine ha letto una lettera che ha commosso tutti, in primis la ... 🔗movieplayer.it

AEW: Swerve Strickland tira in ballo Samantha Irvin e usa le forbici su Ricochet a Dynamite - La AEW ha messo in scena un grande episodio di Dynamite in vista di Revolution, durante la puntata del 5 marzo. Ci sono molte questioni da risolvere prima di Revolution, e il primo segmento della serata è stato decisamente ricco di sorprese. Swerve Strickland e Ricochet si affronteranno questo weekend a Revolution in un match per il titolo di primo sfidante. L’episodio di questa settimana di Dynamite si è aperto proprio con la firma del contratto tra i due. 🔗zonawrestling.net

Uomini e Donne, l’ex tronista Luca Salatino coinvolto in un incidente: ''Ho riportato qualche trauma'' - Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in un incidente con la sua macchina. Ecco come sta ora. 🔗comingsoon.it

Samantha Curcio annuncia la sua gravidanza: parole di gioia e riflessione - Samantha Curcio, ex tronista di "Uomini e Donne", annuncia la sua gravidanza, condividendo emozioni e paure legate alla maternità, mentre celebra l'importanza della vulnerabilità e del supporto tra do ... 🔗ecodelcinema.com

L’ex amatissima tronista di Uomini e Donne è incinta: ecco il suo annuncio - Ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e donne sulla sua gravidanza Samantha Curcio è una personalità televisiva italiana, nota ... 🔗tuttosulgossip.it