L’ex marito di Adriana Volpe Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce La conduttrice commenta L’ho fatto per mia figlia

anni di processo la condanna per L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli. Come riporta Il Messaggero, la V sezione penale del tribunale di Roma ha inflitto all’uomo 2 anni e 2 mesi di reclusione “per maltrattamenti familiari ai danni della conduttrice televisiva e della figlia oggi tredicenne”. L’imprenditore monegasco avrebbe agito “in abituale stato di alterazione per alcol e psicofarmaci”, sottoponendo madre e figlia a continue minacce e umiliazioni tra il 2020 e il 2021. Restano in vigore il divieto di avvicinamento e l’affidamento esclusivo della minore alla madre.“Non c’è intento punitivo – ha commentato la conduttrice ai cronisti -. Spero solo che questa sentenza lo aiuti a prendere coscienza di ciò che ha fatto. L’ho fatto per nostra figlia”.La denuncia ha tenuto conto di quanto accaduto durante la partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip tra gennaio e marzo 2020. Ilfattoquotidiano.it - L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce. La conduttrice commenta: “L’ho fatto per mia figlia” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dopo tredi processo la condanna perdi. Come riporta Il Messaggero, la V sezione penale del tribunale di Roma ha inflitto all’uomo 2e 2di reclusione “perfamiliari ai ddellatelevisiva e dellaoggi tredicenne”. L’imprenditore monegasco avrebbe agito “in abituale stato di alterazione per alcol e psicofarmaci”, sottoponendo madre ea continuee umiliazioni tra il 2020 e il 2021. Restano in vigore il divieto di avvicinamento e l’affidamento esclusivo della minore alla madre.“Non c’è intento punitivo – hato laai cronisti -. Spero solo che questa sentenza lo aiuti a prendere coscienza di ciò che haper nostra”.La denuncia ha tenuto conto di quanto accaduto durante la partecipazione dial Grande Fratello Vip tra gennaio e marzo 2020.

