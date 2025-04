L8217ex marito di Adriana Volpe condannato a 2 anni per maltrattamenti alla moglie e alla figlia

maltrattamenti alla ex moglie, Adriana Volpe, e alla figlia. “Siamo molto contenti. Volpe ha agito in difesa della figlia minore e della sua dignità umana e professionale”, ha commentato la sentenza l’avvocato della conduttrice, Giuseppe Marazzita. Leggi su Fanpage.it L'accusa nei confronti di Roberto Parli è quella diex, e. “Siamo molto contenti.ha agito in difesa dellaminore e della sua dignità umana e professionale”, ha commentato la sentenza l’avvocato della conduttrice, Giuseppe Marazzita.

Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce - Condannato a due anni e due mesi di reclusione l'imprenditore svizzero Roberto Parli, ex marito della conduttrice televisiva Adriana Volpe. L’accusa è quella di minacce e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla pm Claudia Alberti, se pur l'uomo non abbia mai vessato fisicamente la moglie, il loro rapporto è stato caratterizzato da continue violenze piscologiche e morali e minacce di morte. 🔗tg24.sky.it

Adriana Volpe, ex marito Roberto Parli condannato: episodi di violenza e reazioni - Ex marito di Adriana Volpe condannato: la decisione del tribunale Dopo oltre tre anni di processo, la quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza che segna una svolta nella tormentata vicenda tra Adriana Volpe e il suo ex marito Roberto Parli. L'imprenditore, 50 anni, originario del Canton Ticino e residente a Montecarlo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in ambito familiare. 🔗tvpertutti.it

Adriana Volpe, condannato il suo ex marito Roberto Parli: la sentenza - Il tribunale di Roma ha condannato Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti familiari e minacce nei confronti della conduttrice televisiva e della loro figlia. La sentenza arriva dopo un processo durato oltre tre anni, che ha portato alla luce episodi di violenza psicologica e comportamenti intimidatori da parte dell’imprenditore svizzero. Una relazione degenerata in violenza psicologica per Adriana Volpe Secondo quanto emerso durante il processo, Parli avrebbe sottoposto Volpe e la figlia a reiterati atti di violenza morale e psicologica, ... 🔗anticipazionitv.it

