L ex capogruppo di Fratelli d Italia pubblica una moneta col fascio littorio Pd al attacco Vergogna

Italiana festeggia la liberazione dal nazifascismo e dall'oppressione che questo regime ha imposto alla nostra nazione, un dirigente locale di Fratelli d'Italia ed ex consigliere comunale pubblica una foto di una lira con fascio. Genovatoday.it - L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia pubblica una moneta col fascio littorio, Pd all'attacco: "Vergogna" Leggi su Genovatoday.it "Nel giorno in cui ogni persona che si riconosce nella Costituzionena festeggia la liberazione dal nazifascismo e dall'oppressione che questo regime ha imposto alla nostra nazione, un dirigente locale did'ed ex consigliere comunaleuna foto di una lira con

Approfondimenti da altre fonti

"Infame". Vandali imbrattano edificio storico per diffamare il capogruppo di Fratelli d'Italia - A Vernio (Prato) ignoti hanno composto su un edificio storico e di grande rilevanza per la comunità una frase diffamatoria nei confronti del capogruppo locale di Fratelli d'Italia. "Sporgerò denuncia e non arretrerò di un millimetro" 🔗ilgiornale.it

Scritta diffamatoria contro il capogruppo di Fratelli d'Italia - “Marco Curcio infame”. È la frase che ignoti hanno vergato nelle scorse ore sulla facciata dell'ex-Meucci a Vernio, attaccando il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. “Un attacco che non solo colpisce Marco Curcio sul piano personale, ma che rappresenta un danno per l’intera... 🔗firenzetoday.it

Sabaudia: Marco Mincarelli nuovo capogruppo di Città Nuova al posto di Davide Gallucci - Il consigliere Davide Gallucci ha comunicato al presidente di Città Nuova, Antonio Vecchione, la sua decisione di lasciare il gruppo consiliare. Gallucci ha espresso il proprio disagio politico all’interno della formazione civica e la volontà di intraprendere un’esperienza nuova e solitaria, pur... 🔗latinatoday.it

L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia pubblica una moneta col fascio littorio, Pd all'attacco: Vergogna; FdI, tensioni nei territori. L’ex vicecapogruppo Messina: passo al Misto. Vertice con Arianna Meloni; Romano, caos in maggioranza: il capogruppo di Fratelli d’Italia si dimette dopo la cittadinanza ai richiedenti asilo; Vernio: scritta diffamatoria contro il capogruppo di Fratelli d'Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia pubblica una moneta col fascio littorio, Pd all'attacco: "Vergogna" - Il gruppo Pd in Comune: "Chiediamo a Piciocchi e a tutta la coalizione di centrodestra di prendere immediatamente le distanze" ... 🔗genovatoday.it

Romano, caos in maggioranza: il capogruppo di Fratelli d’Italia si dimette dopo la cittadinanza ai richiedenti asilo - Non è andata giù a Danio Moro, capogruppo di Fratelli d’Italia, la decisione della Giunta di Romano di Lombardia di rilasciare la residenza ai richiedenti asilo ospitati all’ex Hotel La ... 🔗bergamonews.it

Paolo Cavallaro è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale - Paolo Cavallaro è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale. Scopri le sue priorità e il percorso politico. 🔗siracusanews.it