Leverkusen Augsburg il pronostico di Bundesliga Over e non solo

Bundesliga torna, quindi, a prendersi la scena. Una delle gare in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di Bayer Leverkusen ed Augsburg, che si affronteranno domani sabato 26 aprile alle 15:30 alla BayArena. L'incontro d'andata si è concluso con il risultato di 2-0 in favore delle Aspirine, che tenteranno di ripetersi per non allontanarsi troppo dal Bayern Monaco primo in classifica. Gli ospiti, invece, desiderano centrare un successo storico, per stabilizzarsi sempre di più in mezzo alla graduatoria.L'andamento di Bayer Leverkusen ed AugsburgReduce dal pareggio per 1-1 con il St. Pauli, il Bayer Leverkusen è chiamato a mettere in cascina 3 punti, per rinviare la festa Scudetto del Bayern Monaco al prossimo turno di Bundesliga.

