L’Europa senza diplomazia non sa più qual è il suo posto nel mondo

L'Europa odierna. Primo esempio: martedì 22 aprile Marco Rubio, segretario di Stato Usa, ha snobbato un incontro con David Lammy, collega britannico, col ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot e con la capa della diplomazia tedesca uscente Annalena Baerbock. Il tema doveva esser l'Ucraina, su cui Washington ha proposto un piano di pace non accettato dalL'Europa perché ritenuto eccessivamente favorevole alla Russia di Vladimir Putin.Seconda immagine: mentre la diplomazia mondiale ruota attorno all'Iran e anche un piccolo Paese come l'Oman si muove come ambizioso mediatore, L'Europa sembra al palo. Abbas Aragchi, ministro degli Esteri iraniano, dopo aver incontrato l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e aver svolto consultazioni a Mosca e Pechino, ha detto che le relazioni con i tre mediatori europei degli accordi sul nucleare del 2015, Francia, Regno Unito e Germania (il cosiddetto E3) sono oggi assai fredde.

