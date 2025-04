Lettura che passione Ritorna il ’Buk Festival’

Lettura. Ideato e guidato dal direttore artistico Francesco Zarzana per la cura organizzativa di Sara Caselli, paladini della bibliodiversità, la kermesse ha la sua forza nella vasta rappresentanza della media e piccola editoria italiana e nell’edizione della maggiore età, riscopre la letteratura di genere con un cartellone di percorsi gialli, storici e di impegno civile, attraverso libri inediti, nuovissimi o recenti.L’immagine 2025 di Buk è firmata dall’illustratrice, autrice e editrice Elisa Pellacani che per il festival ha trasposto in uno sguardo curioso, delicato e appassionato, il piacere transgenerazionale per la Lettura e la scoperta di nuove storie e personaggi. Quotidiano.net - Lettura, che passione!. Ritorna il ’Buk Festival’ Leggi su Quotidiano.net Le trame e la vita è il filo rosso di Buk Festival 2025, che fa il suo ritorno a Modena negli spazi del Chiostro di San Paolo il 3 e 4 maggio, per celebrare 18 anni di impegno nella promozione della. Ideato e guidato dal direttore artistico Francesco Zarzana per la cura organizzativa di Sara Caselli, paladini della bibliodiversità, la kermesse ha la sua forza nella vasta rappresentanza della media e piccola editoria italiana e nell’edizione della maggiore età, riscopre la letteratura di genere con un cartellone di percorsi gialli, storici e di impegno civile, attraverso libri inediti, nuovissimi o recenti.L’immagine 2025 di Buk è firmata dall’illustratrice, autrice e editrice Elisa Pellacani che per il festival ha trasposto in uno sguardo curioso, delicato e appassionato, il piacere transgenerazionale per lae la scoperta di nuove storie e personaggi.

Approfondimenti da altre fonti

In un nuovo episodio del podcast musicale Lo Scaffale, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, ospiti sono Roberta Melasecca e Silvia Di Tosti, per presentarci la speciale edizione di LIBRINFESTIVAL, in collaborazione con il FESTIVAL DEL TEMPO, che inizia il 28 marzo 2025 per festeggiare i 10 anni di attività. Gli appuntamenti, che si terranno fino a novembre, ruotano attorno al tema “Desiderio”. 🔗dailyshowmagazine.com

Cascina, 22 marzo 2025 - Appuntamento musicale da non perdere a Cascina. Martedì 25 marzo alle 21, nella Chiesa giubilare di Madonna dell’Acqua a Cascina, si terrà un appuntamento musicale d’eccezione: ad accompagnare la lettura della Passione di Luca (le voci recitanti saranno Andrea Buscemi e Martina Benedetti) ci sarà la Cappella di Musica della Cattedrale di Pisa diretta dal maestro Riccardo Donati. 🔗lanazione.it

Appuntamento musicale da non perdere a Cascina. Martedì 25 marzo alle ore 21:00, nella Chiesa giubilare di Madonna dell’Acqua a Cascina, appuntamento musicale d’eccezione: ad accompagnare la lettura della Passione di Luca (voci recitanti Andrea Buscemi e Martina Benedetti) ci sarà la Cappella di... 🔗pisatoday.it

Lettura, che passione!. Ritorna il ’Buk Festival’; Piccola e media editoria, torna Buk Festival e compie diciotto anni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lettura, che passione!. Ritorna il ’Buk Festival’ - Le trame e la vita è il filo rosso di Buk Festival 2025, che fa il suo ritorno a Modena negli spazi del Chiostro di San Paolo il 3 e 4 maggio, per celebrare 18 anni di impegno nella promozione della l ... 🔗msn.com