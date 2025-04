L’estate in Alto Adige è un’ottima idea sia per il clima che per le esperienze Eccone sei da non perdere a Vipiteno e Val Racines

Alto Adige in estate è un luogo rigenerante e che offre tantissime esperienze a livello naturalistico, culturale e culinario. Eccone cinque che vale la pena provare a Vipiteno e Val Racines.1. Passeggiare per VipitenoVipiteno è uno dei borghi più belli d'Italia. Un gioiellino medievale incastonato tra le montagne. Ammirando i palazzi storici potrete ammirare anche "insegne parlanti" del 1500 in ferro battuto, appese sui muri delle botteghe, che rendevano chiaro a chiunque cosa venisse prodotto e offerto nella locanda. Ogni venerdì da aprile a ottobre Piazza Città ospita il caratteristico Mercato dei contadini, in cui vengono offerti prodotti di qualità, come i Tirtlen con spinaci o i Krapfen con la marmellata.

