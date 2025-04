L’Equipe mugugna per Kvaratskhelia ha lampi di genio ma anche pause e amnesie

L'analizza:"Arrivano discretamente ogni sera della partita al Parco dei Principi, nel palco privato un tempo riservato alla famiglia di Randal Kolo Muani. I parenti e la moglie di Khvitcha, tra una breve visita ai monumenti della capitale e l'altra, assistono alle partite senza ostentazione e si fondono gradualmente con il paesaggio parigino.

