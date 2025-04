Legnano striscione offensivo fuori della sede Anpi I partigiani Non erano eroi ma rubagalline

Legnano (Milano) – Non c’è due senza tre e anche quest’anno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, i soliti anonimi in cerca di visibilità hanno deciso di prendere di mira la sede dell’Anpi locale per appendere l’ennesimo striscione irridente nei confronti di chi ha garantito a tutti, anche a loro, la possibilità di poter apprezzare la libertà da ogni regime. E così davanti alla sede Anpi di via Ciro Menotti durante l’ultima notte è stato appeso uno striscione con queste parole vergate con vernice nera e rossa: “Nascosti tra monti, anfratti e cantine. Non erano eroi, ma rubagalline”.25 Aprile, la festa della Liberazione a Milano e in Lombardia. La diretta delle celebrazioni Due anni fa, sempre alla vigilia del 25 aprile, lo striscione appeso esattamente nello stesso luogo riportava la scritta “25 aprile? Sti c. Ilgiorno.it - Legnano, striscione offensivo fuori della sede Anpi. I partigiani? “Non erano eroi ma rubagalline” Leggi su Ilgiorno.it (Milano) – Non c’è due senza tre e anche quest’anno, in occasione dell’ottantesimo anniversarioLiberazione, i soliti anonimi in cerca di visibilità hanno deciso di prendere di mira ladell’locale per appendere l’ennesimoirridente nei confronti di chi ha garantito a tutti, anche a loro, la possibilità di poter apprezzare la libertà da ogni regime. E così davanti alladi via Ciro Menotti durante l’ultima notte è stato appeso unocon queste parole vergate con vernice nera e rossa: “Nascosti tra monti, anfratti e cantine. Non, ma”.25 Aprile, la festaLiberazione a Milano e in Lombardia. La diretta delle celebrazioni Due anni fa, sempre alla vigilia del 25 aprile, loappeso esattamente nello stesso luogo riportava la scritta “25 aprile? Sti c.

