L’eco del franchismo vive nei silenzi degli spagnoli che non hanno avuto giustizia

Linkiesta.it - L’eco del franchismo vive nei silenzi degli spagnoli che non hanno avuto giustizia Leggi su Linkiesta.it Enric Borràs Cubells, mio nonno, nacque nel 1920 a Gandesa. All’età di quindici anni entrò a far parte delle Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (Jsuc) e a soli diciassette anni fu prelevato dalla Scuola popolare militare, la seconda di Artiglieria, a Lorca, Murcia, dove studiava per diventare ufficiale, e fu inviato come sergente d’artiglieria volontario al fronte di Teruel. Poi, ancora minorenne, andò a combattere alla battaglia dell’Ebro. Fu lì che dovette sparare con gli obici contro la posizione dello Stato Maggiore franchista, sul Coll del Moro di Gandesa, sopra il suo paese, occupato dalle truppe fasciste. Nel 1939, durante la ritirata, attraversò la linea di confine che divideva la Catalogna tra sud e nord. All’età di diciotto anni, mentre si trovava nella Catalogna sottomessa dallo Stato francese, fu nominato capitano di artiglieria di una guerra già finita.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Per il suo debutto alla regia Greta Scarano ha fortemente voluto come protagonista Yuri Tuci, nello spettro autistico. In questa intervista doppia ci portano nel loro mondo. Tra senso di responsabilità, rivincite e rapporti che salvano 🔗vanityfair.it

(Adnkronos) – "La leucemia mieloide cronica è la prima patologia che ha avuto la fortuna di beneficiare di una terapia mirata", passando quindi "da una malattia che a 5 anni portava alla morte il 50% dei pazienti, trattabile solo con un trapianto di midollo per i pazienti più giovani, ad una patologia che oggi è […] 🔗periodicodaily.com

Festa a Città di Castello. Nel pomeriggio di domenica 6 aprile è stata srotolata la "eco-bandiera collettiva della pace più lunga del mondo". Si tratta di un maxi telo bianco di 97 metri di lunghezza e 2 metri e trenta di larghezza con i disegni, messaggi, pensieri colorati scritti da 800... 🔗perugiatoday.it

Franco non ha muerto L’eco del franchismo vive nei silenzi degli spagnoli che non hanno avuto giustizia. 🔗Ne parlano su altre fonti