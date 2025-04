Lecce Napoli le info per il settore ospiti

info della Ssc Napoli per la trasferta di Lecce. In vista del match Lecce-Napoli, in programma sabato 3 Maggio alle ore 18, la società . L'articolo Lecce-Napoli, le info per il settore ospiti proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Lecce-Napoli, le info per il settore ospiti Leggi su Forzazzurri.net Ledella Sscper la trasferta di. In vista del match, in programma sabato 3 Maggio alle ore 18, la società . L'articolo, leper ilproviene da ForzAzzurri.net.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Fiorentina: info ingresso stadio Maradona - Il Napoli informa i tifosi per l’ingresso al Maradona in vista del match con la Fiorentina. Domenica 9 marzo per il match con la Fiorentina … L'articolo Napoli-Fiorentina: info ingresso stadio Maradona proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Napoli-Milan, info e dettagli per l’acquisto dei biglietti: l’annuncio del club - Negli ultimi minuti, il Napoli ha reso nota la modalità di acquisto dei biglietti per il match contro i lombardi. Di seguito le info. Il Napoli sfiderà il Milan il 30 marzo nel match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Proprio per la sfida contro i lombardi c’era molta attesa per l’annuncio legato alla vendita dei biglietti. Infatti, la società azzurra ha comunicato tutte le info tramite un comunicato ufficiale. 🔗spazionapoli.it

Lecce, allenamento senza i nazionali in vista della Roma: le info per il settore ospiti - Alla ripresa dei campionati dopo la sosta per le nazionali, la Roma sarà ospite del Lecce al Via del Mare, nel match in programma sabato 29 marzo alle 20:45, valido per la trentesima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a proseguire la corsa per il quarto posto, ma dovranno farlo senza Paulo Dybala, out fino al termine della stagione. La seduta di allenamento del Lecce Il Lecce si è allenato in mattinata in vista del match contro la Roma. 🔗sololaroma.it

Lecce-Napoli: info biglietti settore ospiti; Lecce-Napoli, da lunedì biglietti in vendita: la decisione sui residenti in Campania; Biglietti Lecce – Napoli Settore Ospiti: Data di Vendita e Ultime News; Da lunedì in vendita (con restrizioni) i biglietti per Lecce-Napoli: tutte le info. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lecce-Napoli, biglietti in vendita da lunedì: prezzi e info per settore ospiti - La vendita per il settore ospiti dei biglietti di Lecce-Napoli, partita in programma sabato 3 maggio, sarà attiva dalle ore 12:00 di lunedì 28 aprile p.v. e fino alle ore 19:00 del ... 🔗tuttonapoli.net

Juventus-Lecce: le info per il settore ospiti - Tramite una nota apparsa sul sito ufficiale dell'Unione Sportiva Lecce, viene confermato quanto ... Modalità di vendita: i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati collegandosi ... 🔗pianetalecce.it

Lecce-Roma, le info biglietti per il settore ospiti - Articolo completo: Lecce-Roma, le info biglietti per il settore ospiti dal blog Roma news L'articolo Lecce-Roma, le info biglietti per il settore ospiti proviene da Roma news. 🔗msn.com