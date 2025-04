Lecce medita di non giocare con l’Atalanta Motivazione e possibili conseguenze

Lecce sta pensando di non partire per Bergamo, dove dovrà disputare il match di Serie A contro l'Atalanta. I giallorossi accusano la Lega di non averli consultati riguardo la data del recupero.LA NOTIZIA – Il Lecce potrebbe non presentarsi alla prossima sfida di Serie A contro l'Atalanta. A riportarlo è Sport Mediaset, secondo cui la squadra giallorossa è ancora scossa dalla morte dello storico fisioterapista Graziano Fiorita e non apprezza la scelta e i metodi seguiti dalla Lega Serie A per adottare la decisione sul recupero. Nello specifico, l'idea di disputare il match dopo 48 ore dall'orario prestabilito, dunque domenica 27 aprile, viene vista con sfavore dalla società pugliese. Tanto da pensare, dunque, all'ipotesi di evitare di recarsi a Bergamo per disputare il match.

