Lecce lunedì partono i lavori in via XXV Luglio aperta una sola corsia

lunedì 28 aprile i lavori di riqualificazione lungo via XXV Luglio, una delle arterie più trafficate e strategiche del centro cittadino di Lecce. A comunicarlo. Quotidianodipuglia.it - Lecce, lunedì partono i lavori in via XXV Luglio: aperta una sola corsia Leggi su Quotidianodipuglia.it Partiranno ufficialmente28 aprile idi riqualificazione lungo via XXV, una delle arterie più trafficate e strategiche del centro cittadino di. A comunicarlo.

Cosa riportano altre fonti

Lunedì 10 entreranno in servizio due nuovi medici di famiglia. Si tratta del dottor Luca Cupisti, che gestirà gli ambulatori in via Fratti 530 e in via Matteotti 57 a Viareggio, e la dottoressa Rossella Dal Porto, con ambulatorio alla "Casa della salute" di Querceta, ospitata alla sede della Croce Bianca. L’Asl, in proposito, ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico attraverso le procedure on line, dal proprio pc o dai dispositivi mobili come smartphone e ... 🔗lanazione.it

Restringimento della carreggiata e soppressione della corsia preferenziale lungo via XXV Luglio, nel tratto compreso tra via Achille Costa e via Salvatore Trinchese, con disagi già annunciati... 🔗quotidianodipuglia.it

Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Lecce, il lunedì nero dei lavori: partono i cantieri. Ecco come cambia la viabilità in città, dalla stazione f; Athena. Le donne del Design, un incontro a Lecce; Lecce, nuovi lavori in città. Ecco come cambia la viabilità da lunedì; Lavoro, raddoppiano le offerte nel Salento: 2.206 posti disponibili nei vari settori. 🔗Cosa riportano altre fonti