Le sartorie sociali fanno rete per l’inclusione

rete’ che unisce le sartorie sociali presenti in tutta Italia. Il progetto è stato presentato, ieri mattina, nella sede di AltreMani in via del Trebbio alla presenza di molti ospiti fra cui il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e l’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin. "Il 25 gennaio scorso abbiamo costituito la rete delle sartorie sociali – spiega il presidente Maurizio Varriano (in foto) – cui ora aderiscono la quasi totalità delle 84 realtà di questo tipo presenti in Italia in cui operano circa 25mila persone. Obiettivo dell’operazione è dare significato al Made in Italy in particolare quello delle sartorie sociali ma anche la consapevolezza che la rete può essere un volano sindacale, fra virgolette, per farsi sentire. È un modo per far conoscere la produzione sostenibile contro lo sfruttamento che spesso sta dietro anche alla fast fashion". Lanazione.it - Le sartorie sociali fanno rete per l’inclusione Leggi su Lanazione.it Una ‘’ che unisce lepresenti in tutta Italia. Il progetto è stato presentato, ieri mattina, nella sede di AltreMani in via del Trebbio alla presenza di molti ospiti fra cui il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e l’assessore alle PoliticheCamilla Sanquerin. "Il 25 gennaio scorso abbiamo costituito ladelle– spiega il presidente Maurizio Varriano (in foto) – cui ora aderiscono la quasi totalità delle 84 realtà di questo tipo presenti in Italia in cui operano circa 25mila persone. Obiettivo dell’operazione è dare significato al Made in Italy in particolare quello dellema anche la consapevolezza che lapuò essere un volano sindacale, fra virgolette, per farsi sentire. È un modo per far conoscere la produzione sostenibile contro lo sfruttamento che spesso sta dietro anche alla fast fashion".

Su questo argomento da altre fonti

“Uniamo i fili della solidarietà” è il titolo del primo happening delle sartorie sociali siciliane ospitato a Sciacca. L’iniziativa è promossa dal Cesvop (Centro di servizi per il volontariato di Palermo) con il patrocinio del Comune di Sciacca, assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali... 🔗agrigentonotizie.it

«Quando ero piccolo dovetti andare a vivere in una comunità protetta. Mio padre non mi aveva riconosciuto e mia madre era tossicodipendente. Eravamo più di 30, tra bambini e... 🔗leggo.it

Per due volte, alla fine di ottobre 2024 e mercoledì 26 marzo 2025, un egiziano di 46 anni ha cercato di aggredire gli assistenti sociali del consorzio socio-assistenziale Cissa di viale San Pancrazio a Pianezza, danneggiandone alcuni arredi. La seconda volta l’uomo, oltre ad avere danneggiato il... 🔗torinotoday.it

Le sartorie sociali fanno rete per l’inclusione; La rete Italiana delle Sartorie Sociali, nata in Molise, amplia la sua missione e sbarca a Sesto Fiorentino, polo tessile per eccellenza; Una rete per non perdere... il filo; A Termoli nasce la rete delle Sartorie sociali d’Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le sartorie sociali fanno rete per l’inclusione - Una ‘rete’ che unisce le sartorie sociali presenti in tutta Italia. Il progetto è stato presentato, ieri mattina, nella sede di AltreMani in via del Trebbio alla presenza di molti ospiti fra cui il ... 🔗lanazione.it

Sartorie sociali, nasce a Termoli la rete nazionale - Sono le sartorie sociali che danno vita a Termoli ad una "rete" nazionale con oltre 30 realtà italiane già iscritte così da competere al meglio sul mercato non solo italiano, dominato da ... 🔗msn.com

A Termoli costituita la rete delle Sartorie sociali - (ANSA) - TERMOLI, 25 GEN - Artigianato, sostenibilità, professionalità insieme a voglia di riscatto e di futuro si intrecciano, oggi, a Termoli con la nascita della "rete" delle sartorie sociali ... 🔗msn.com