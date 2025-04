Le previsioni meteo del 25 aprile temporali e grandine in arrivo

temporali e grandinate, che investiranno l'Italia a partire dal Nord-Est. Le prime zone toccate dal maltempo saranno infatti Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale ed Emilia-Romagna; mentre, col passare delle ore, l'instabilità si sposterà verso il Centro, colpendo soprattutto le aree interne dell'Appennino e le regioni adriatiche. La situazione non sembra cambiare anche nei prossimi giorni, in cui sono attese piogge intense, temporali locali e persino grandine, a eccezione di domani mattina in cui è previsto un momento di tregua dal maltempo, grazie a un leggero e temporaneo aumento della pressione sull'Italia.

