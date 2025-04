Le pizze di PizzAut dedicate a Papa Francesco Martedì le servirò ai pellegrini

E ieri, il papà dei ristoranti ha voluto salutare Bergoglio per l'ultima volta. Un viaggio a Roma "al quale non potevo rinunciare – dice –. Papa Francesco ha fatto per noi un gesto semplice e straordinario allo stesso tempo: ha indossato il nostro grembiule rosso, simbolo di inclusione".

"È ufficiale, andiamo al Giubileo". Così Nico Acampora conferma l’ultima trasferta della brigata di PizzAut, a Roma, a fine mese. Dal 27 al 29 aprile nei giardini di Castel Sant’Angelo. E l’emozione è enorme, anche per chi è stato ascoltato al Palazzo di vetro dell’Onu, al Parlamento europeo e a quello italiano. A bordo del PizzAutobus che raggiungerà la capitale, i pizzaioli più famosi d’Italia porteranno non solo gli ingredienti per le loro famose creazioni, ma soprattutto un messaggio di ... 🔗ilgiorno.it

