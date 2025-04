Le minacce di Trump alle università Harvard resiste

"Le università sono il nemico". Lo ha detto J.D. Vance in un discorso alla National Conservative Conference nel 2019 quando l'attuale vice presidente era senatore dell'Ohio. In quell'occasione Vance lodò anche la saggezza di Richard Nixon che aveva anche lui attaccato "i professori come i nemici". Nixon nel 1972 era arrabbiatissimo con il mondo accademico.

La cifra è spaventosa 9 miliardi. È quanto rischia di perdere l’università di Harvard finita nel mirino dell’amministrazione Trump che ha costretto – pena la decurtazione di 400 milioni di dollari – ad approvare modifiche politiche Membri di una task force recentemente istituita dal presidente per combattere l’antisemitismo hanno scritto al rettore di Harvard, Alan Garber, chiedendo all’università di adottare nove misure che, a loro avviso, sono necessarie “affinché Harvard possa continuare a ... 🔗ilfattoquotidiano.it

O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto Musk, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al ... 🔗open.online

Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

