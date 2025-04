Lanazione.it - Le lacrime della città. Appello di Gambelli: "Un giorno di tregua". In Duomo 1.400 fedeli

Saranno state 1.300, forse addirittura un centinaio di più, le persone che hanno gremito ieri pomeriggio la Cattedrale di Santa Maria del Fiore per la messa in suffragio per Papa Francesco. Tra loro il presidenteRegione Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, i vertici dell’Opera del, autorità militari e a concelebrare con l’arcivescovo Gherardo, il cardinale Ernest Simoni, canonico onorarioCattedrale, e decine di sacerdoti diocesani. Seduto nell’ottagono anche l’imam Izzedin Elzir mentre era presente fuori dalla basilica, prima dell’iniziomessa, il rabbino capo Gadi Piperno."Ti ringraziamo Signore di averci donato Papa Francesco come pastore e guidanostra Chiesa. Aiutaci a fare memoria del suo insegnamento, mettendo in pratica le sue parole comediscepoli missionari di Gesù, testimoni nel mondo del suo amore misericordioso per tutte le creature": ha detto nella sua omelia l’arcivescovo