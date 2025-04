Le difese aeree degli Houthi arrivano dall’Iran

Houthi hanno abbattuto circa 20 UAV (Unmanned Air Vehicle) MQ-9 “Reaper”.Il “Reaper” viene impiegato principalmente come mezzo di raccolta di informazioni e secondariamente per compiti di attacco al suolo. Grazie alla sua notevole autonomia di volo, ai sensori ad ampio raggio, alla suite di comunicazioni multimodale e alle armi di precisione, offre una capacità unica di eseguire operazioni di attacco, coordinamento e ricognizione contro obiettivi di alto valore, in movimento e con tempistiche limitate. Gli MQ-9 possono anche svolgere missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione, di supporto aereo ravvicinato, di ricerca e soccorso in combattimento, di attacco di precisione e di guida aerea terminale. It.insideover.com - Le difese aeree degli Houthi arrivano dall’Iran Leggi su It.insideover.com Da quando è cominciata l’operazione Prosperity Guardian, la missione a guida statunitense a cui partecipa il Regno Unito (e altre nazioni che però forniscono solo personale) per proteggere attivamente il traffico navale nel Mar Rosso, i ribelli yemenitihanno abbattuto circa 20 UAV (Unmanned Air Vehicle) MQ-9 “Reaper”.Il “Reaper” viene impiegato principalmente come mezzo di raccolta di informazioni e secondariamente per compiti di attacco al suolo. Grazie alla sua notevole autonomia di volo, ai sensori ad ampio raggio, alla suite di comunicazioni multimodale e alle armi di precisione, offre una capacità unica di eseguire operazioni di attacco, coordinamento e ricognizione contro obiettivi di alto valore, in movimento e con tempistiche limitate. Gli MQ-9 possono anche svolgere missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione, di supporto aereo ravvicinato, di ricerca e soccorso in combattimento, di attacco di precisione e di guida aerea terminale.

