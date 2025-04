Ilgiorno.it - Le cento primavere di nonno Elio. Festa e auguri dall’Amministrazione

Chi ha portato una gerbera, chi ha gonfiato i palloncini.Soliani ha compiuto ieri 100 anni. In via Sanzio, a portare i saluti e glisono giunti anche l’assessore alla Quotidianità, Monica Berna Nasca, e il suo medico di medicina generale, il dottor Oscar Roncaglia. Accudito con rara devozione dalla moglie Maria Luisa Raggi, 88 anni, e dai figli Giovanna e Carlo,è la dimostrazione che si arriva a un tale traguardo grazie a un mix di fattori: genetica, epigenetica, progressi medici, affetti veri, una rete territoriale di assistenza che funziona."Le porto il saluto di tutta l’Amministrazione e la ringrazio perché anche lei ha contribuito a costruire il centenario di Legnano", ha detto l’assessore, porgendogli una pergamena augurale, e un libro di vecchie cartoline. Legnanese doc, il signor Soliani è stato ragioniere, non solo appassionato ai numeri ma anche alla lettura.