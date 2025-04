Lavrov pace pronti ad accordo ma

accordo, ma ci sono ancora aspetti delintesa da perfezionare". Lo ha dichiarato,Lavrov,ministro degli Esteriirusso,n un'intervista alla CBS, spiegando che Mosca è impegnata in questo processo. Lavrov ha inoltre elogiato il presidente americano Trump, definendolo l'unico leader intenzionato ad affrontare le cause profonde della guerra in Ucraina. Secondo il ministro, Stati Uniti e Russia si stanno muovendo nella giusta direzione, come affermato dallo stesso Trump. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 1.38 "La Russia è pronta a chiudere un, ma ci sono ancora aspetti delintesa da perfezionare". Lo ha dichiarato,,ministro degli Esteriirusso,n un'intervista alla CBS, spiegando che Mosca è impegnata in questo processo.ha inoltre elogiato il presidente americano Trump, definendolo l'unico leader intenzionato ad affrontare le cause profonde della guerra in Ucraina. Secondo il ministro, Stati Uniti e Russia si stanno muovendo nella giusta direzione, come affermato dallo stesso Trump.

Con la diplomazia internazionale che cerca una soluzione al conflitto, Ucraina e Russia continuano a bersagliarsi a vicenda. Le autorità di Kiev affermano che le forze russe hanno attaccato stanotte diverse zone del paese, causando danni e disservizi. Dieci droni di Mosca avrebbero preso di mira la città di Zaporizhzhia colpendo alcuni magazzini, che hanno preso fuoco. Interruzioni di corrente dovute ai raid si sono verificate invece a Kherson. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron per un incontro dedicato alla risoluzione della guerra in Ucraina. Il vertice «con Macron è stato un passo avanti verso la pace in Ucraina», ha detto il tycoon durante la conferenza stampa alla Casa Bianca. Ma Kiev – per l'inquilino dell'Eliseo – deve «essere coinvolta nei colloqui», ha precisato Macron.

Secondo il tycoon il presidente ucraino è pronto a siglare anche un accordo sui minerali. Macron parla alle 20 alla Francia. Polonia: "Il dialogo col leader di Kiev avda avanti"

