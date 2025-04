Lavori sulla ferrovia novanta posti auto inutilizzabili

Lavori Rfi per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul Mallero che richiedono modifiche alla viabilità e alla sosta delle auto nella zona ovest della città di Sondrio. L’imminente avvio dei Lavori per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul torrente Mallero ha reso necessarie una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree attigue al cantiere, allestito da Rete ferroviaria italiana, allo scopo di consentire l’esecuzione dei Lavori programmati, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. L’intervento, realizzato da Rfi, prevede lo spostamento del vecchio ponte, sottoposto a vincolo ambientale, come disposto dalla Soprintendenza. Quest’ultima, rigettando la richiesta di demolizione avanzata da Rfi, aveva anche imposto la sua ricollocazione nelle immediate vicinanze. Ilgiorno.it - Lavori sulla ferrovia, novanta posti auto inutilizzabili Leggi su Ilgiorno.it Al via iRfi per la sostituzione della travata metallica del ponterio sul Mallero che richiedono modifiche alla viabilità e alla sosta dellenella zona ovest della città di Sondrio. L’imminente avvio deiper la sostituzione della travata metallica del ponterio sul torrente Mallero ha reso necessarie una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree attigue al cantiere, allestito da Reteria italiana, allo scopo di consentire l’esecuzione deiprogrammati, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti emobilisti. L’intervento, realizzato da Rfi, prevede lo spostamento del vecchio ponte, sottoposto a vincolo ambientale, come disposto dalla Soprintendenza. Quest’ultima, rigettando la richiesta di demolizione avanzata da Rfi, aveva anche imposto la sua ricollocazione nelle immediate vicinanze.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lavori in corso lungo la tratta ferroviaria Spoleto – Campello sulla linea Orte – Falconara, a Spoleto cambia la viabilità. Ecco tutte le modifiche al traffico per via Sandro Pertini e lungo via Flaminia. Dal 25 al 28 aprile, scrive il Comune, "la circolazione veicolare e pedonale in via... 🔗perugiatoday.it

Disagi in vista per i pendolari che usano i treni sul territorio tra Monza e Lecco, da qui ai prossimi 3 mesi. Con l’avvio, all’inizio di settimana prossima, di alcuni importanti lavori sull’infrastruttura ferroviaria tra Monza e Calolziocorte scatteranno variazioni alla circolazione di alcune linee e la sospensione temporanea di alcune fermate, fra cui quella di Arcore, lungo quelle tratte. A essere coinvolte saranno, in particolare, 3 linee: la Milano-Carnate-Ponte San Pietro, la S8 ... 🔗ilgiorno.it

Montecatini Terme (Pistoia), 6 febbraio 2025 - Si fermeranno da giugno a settembre i treni nel tratto Pistoia-Montecatini. Dovrebbe senz’altro trattarsi della più lunga interruzione dall’inizio dei lavori. Per la precisione, dovrebbe trattarsi di 92 giorni: dall’8 giugno al 7 settembre. I regionali saranno cancellati e sostituiti, con una riprogrammazione di orari e la sostituzione con autobus. Le varie interruzioni, che si sono verificate anche nell’ultimo periodo, sono dovute, come noto, ai ... 🔗lanazione.it

