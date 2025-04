Lavori brevi stagionali e nei week end contratti flessibili e legali

contratti più adatti a chi ha bisogno di dipendenti solo per alcuni periodi durante l’anno? La domanda sorge spontanea per quei datori che necessitano di un incremento temporaneo della forza lavoro nelle festività – come Pasqua, Natale, Ferragosto – e la risposta è che esistono varie formule, flessibili e aderenti alla legge. Tutte consentono di far fronte ai picchi stagionali senza compromettere la regolarità del rapporto di lavoro stesso.Vediamo in sintesi quali sono e in che modo favoriscono la maggior produttività o il miglior servizio al pubblico.I contratti per Lavori extra o di surrogaCon l’arrivo della bella stagione cresce il fabbisogno di manodopera, ossia di dipendenti a cui affidare mansioni, soprattutto nei settori delle attività turistiche e della ristorazione. Quifinanza.it - Lavori brevi, stagionali e nei week-end: contratti flessibili e legali Leggi su Quifinanza.it Quali sono i tipi dipiù adatti a chi ha bisogno di dipendenti solo per alcuni periodi durante l’anno? La domanda sorge spontanea per quei datori che necessitano di un incremento temporaneo della forza lavoro nelle festività – come Pasqua, Natale, Ferragosto – e la risposta è che esistono varie formule,e aderenti alla legge. Tutte consentono di far fronte ai picchisenza compromettere la regolarità del rapporto di lavoro stesso.Vediamo in sintesi quali sono e in che modo favoriscono la maggior produttività o il miglior servizio al pubblico.Iperextra o di surrogaCon l’arrivo della bella stagione cresce il fabbisogno di manodopera, ossia di dipendenti a cui affidare mansioni, soprattutto nei settori delle attività turistiche e della ristorazione.

Su altri siti se ne discute

Paura a Burano: «Lavori al campanile, niente rete telefonica». La diocesi: «Solo brevi interruzioni» - Si è scatenata una discreta apprensione a Burano, dove con i lavori al campanile di San Martino si stanno registrando diverse interruzioni ai servizi telefonici. A manifestare l'apprensione che sta vivendo un po' tutta l'isola in queste ore è stato il direttore della Confartigianato Venezia... 🔗veneziatoday.it

Lavori edilizi, mobili, barriere architettoniche e affitti brevi: le novità - Nel modello 730/2025 sono state introdotte diverse novità fiscali per chi ha sostenuto spese legate alla casa nel 2024. Tra le principali modifiche c’è la riduzione dell’aliquota del Superbonus, che per le spese effettuate nel 2024 passa al 70% (salvo eccezioni). La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, senza possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. 🔗lanazione.it

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Ai Lidi non si trovano stagionali: il caro alloggi aggrava l’emergenza; Lavori nel periodo natalizio: un’occasione per dare slancio alla propria carriera. 🔗Se ne parla anche su altri siti