Laurienté rovina il compleanno al Cesena il Sassuolo si impone 2 0

Cesena, 25 aprile 2025 – Finisce con un secco 0-2 il big match serale all’Orogel Manuzzi fra Cesena e Sassuolo, con i neopromossi in serie A che hanno vinto con un filo di gas sui bianconeri, di bianco vestiti per l’85esimo anniversario della fondazione. Ma in campo, purtroppo, c’è stato ben poco da festeggiare: pronti-via e poco importa se il Sassuolo è già in serie A da un pezzo, i neroverdi infatti spingono comunque, in particolare con Pieragnolo, che sulla sinistra spinge come un ossesso.Otto minuti e i neopromossi bussano subito: Berardi serve in verticale Laurienté che, solo davanti a Klinsmann, si fa respingere la conclusione. Il pallone finisce fra i piedi del 10 ospite, che controlla e calcia dall'interno dell'area, ma il suo tiro viene deviato prima da Klinsmann e poi dalla traversa. Sport.quotidiano.net - Laurienté rovina il compleanno al Cesena: il Sassuolo si impone 2-0 Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 – Finisce con un secco 0-2 il big match serale all’Orogel Manuzzi fra, con i neopromossi in serie A che hanno vinto con un filo di gas sui bianconeri, di bianco vestiti per l’85esimo anniversario della fondazione. Ma in campo, purtroppo, c’è stato ben poco da festeggiare: pronti-via e poco importa se ilè già in serie A da un pezzo, i neroverdi infatti spingono comunque, in particolare con Pieragnolo, che sulla sinistra spinge come un ossesso.Otto minuti e i neopromossi bussano subito: Berardi serve in verticaleche, solo davanti a Klinsmann, si fa respingere la conclusione. Il pallone finisce fra i piedi del 10 ospite, che controlla e calcia dall'interno dell'area, ma il suo tiro viene deviato prima da Klinsmann e poi dalla traversa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗iodonna.it

Compleanno Inzaghi, arrivano gli auguri dell’Inter: ecco il bellissimo messaggio per il mister – FOTO - di RedazioneCompleanno Simone Inzaghi, ecco arrivare gli auguri dell’Inter per il mister nerazzurro, qui il messaggio per l’occasione Compleanno Inzaghi, il tecnico dell’Inter oggi compie gli anni e – tramite un comunicato sui propri portali ufficiali – il club meneghino ha reso omaggio così al mister. Ecco il messaggio per l’ex Lazio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) COMPLEANNO INZAGHI – «Buon compleanno a Simone Inzaghi, che oggi festeggia 49 anni. 🔗internews24.com

Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic… - Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato… Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena ... 🔗romadailynews.it