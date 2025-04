Latte ritirato dai supermercati Coop Esselunga Carrefour e Bennet Le marche e i lotti coinvolti

lotti di Latte intero pastorizzato ad alta temperatura dai supermercati Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga.Sono tre i marchi di Latte interessati dal ritiro: Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina.Il motivo del richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nelle confezioni. Il richiamo riguarda le confezioni da 1 litro di Latte dei lotti 15/05/25B, 16/05/25B, 17/05/25B di Polenghi, il lotto 17/05/25B di Mukki, i lotti 15/05/25B e 16/05/25B di Soresina. Tra le avvertenze quelle di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per chiedere il rimborso o la sostituzione. Il Latte coinvolto nei richiami è stato prodotto dall’azienda Centrale del Latte d’Italia Spa, con stabilimento a Vicenza, in via A. Quotidiano.net - Latte ritirato dai supermercati Coop, Esselunga, Carrefour e Bennet. Le marche e i lotti coinvolti Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 aprile 2025 – Sono stati ritirati in via precauzionale alcunidiintero pastorizzato ad alta temperatura daied.Sono tre i marchi diinteressati dal ritiro: Polenghi Lombardo, Mukki eria Soresina.Il motivo del richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nelle confezioni. Il richiamo riguarda le confezioni da 1 litro didei15/05/25B, 16/05/25B, 17/05/25B di Polenghi, il lotto 17/05/25B di Mukki, i15/05/25B e 16/05/25B di Soresina. Tra le avvertenze quelle di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per chiedere il rimborso o la sostituzione. Ilcoinvolto nei richiami è stato prodotto dall’azienda Centrale deld’Italia Spa, con stabilimento a Vicenza, in via A.

