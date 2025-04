L’Associazione Provinciale LILT di Salerno annuncia la chiusura della prima mostra concorso fotografica Lo Sguardo e il Sorriso

prima edizione della mostra-concorso fotografica “Lo Sguardo e il Sorriso”, promossa dalla LILT di Salerno (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e ospitata presso lo storico Palazzo Punzi di Vietri sul Mare.La chiusura. Salernotoday.it - L’Associazione Provinciale LILT di Salerno annuncia la chiusura della prima mostra-concorso fotografica “Lo Sguardo e il Sorriso” Leggi su Salernotoday.it Si conclude con grande partecipazione e successo di pubblico laedizione“Loe il”, promossa dalladi(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e ospitata presso lo storico Palazzo Punzi di Vietri sul Mare.La

