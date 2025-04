L’Associazione Italia Israele Noi accerchiati e intimiditi dai ProPal abbiamo scelto di lasciare il corteo

L’Associazione Italia-Israele, che ha ripercorso quei momenti in una nota.“In occasione del corteo del 25 Aprile a Bergamo, nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, L’Associazione Italia-Israele di Bergamo ha preso parte alla manifestazione sfilando, come da tradizione, sotto lo striscione della Brigata Ebraica, simbolo storico della Resistenza contro il nazifascismo.Durante il passaggio in largo Porta Nuova, un gruppo di attivisti dei movimenti cosiddetti ‘ProPal’, con atteggiamento ostile e provocatorio, ha tentato di accerchiare e intimidire i rappresentanti delL’Associazione nel tentativo di estrometterli dal corteo. Bergamonews.it - L’Associazione Italia-Israele: “Noi accerchiati e intimiditi dai ProPal, abbiamo scelto di lasciare il corteo” Leggi su Bergamonews.it Due momenti di tensione, uno in Porta Nuova e uno in Piazza Vittorio Veneto, hanno caratterizzato la manifestazione del 25 Aprile in città: sugli episodi si è espressa, che ha ripercorso quei momenti in una nota.“In occasione deldel 25 Aprile a Bergamo, nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione,di Bergamo ha preso parte alla manifestazione sfilando, come da tradizione, sotto lo striscione della Brigata Ebraica, simbolo storico della Resistenza contro il nazifascismo.Durante il passaggio in largo Porta Nuova, un gruppo di attivisti dei movimenti cosiddetti ‘’, con atteggiamento ostile e provocatorio, ha tentato di accerchiare e intimidire i rappresentanti delnel tentativo di estrometterli dal

