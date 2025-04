L’assemblea Generali conferma Donnet con il 5238 dei sì Unicredit vota contro

Laverita.info - L’assemblea Generali conferma Donnet con il 52,38% dei sì. Unicredit vota contro Leggi su Laverita.info I fondi spingono per l’ad francese, astensione dei Benetton. Minoranza al 36,8%. Assogestioni resta fuori con il 3,67%.

Grazie a un accordo di sindacato il fondo previdenziale di Anagina, che attualmente detiene lo 0,075% del capitale di Generali, potrebbe raddoppiare la sua influenza arrivando allo 0,15%; dopo Iss, anche Glass Lewis, suggerisce di favorire la lista Mediobanca garantendo la stabilità del consiglio

Philippe Donnet, CEO di Generali, ha dichiarato: "L'introduzione dei dazi ha creato incertezza su tutti i mercati finanziari nel mondo; sono fiducioso per la nostra azienda perché abbiamo già superato tante crisi, sappiamo di poter superare anche questa con lucidità"

Philippe Donnet ha sottolineato il successo del piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth", evidenziando la crescita sostenibile e profittevole del Gruppo e ha rinnovato la sua disponibilità per un quarto mandato come Amministratore Delegato per supervisionare il nuovo Piano strategico

