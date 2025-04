L’asse Orcel Caltagirone parla a Mediobanca

Laverita.info - L’asse Orcel-Caltagirone parla a Mediobanca Leggi su Laverita.info L’Ingegnere conquista tre uomini nel consiglio ma l’obiettivo non era il Leone. Bensì dare il via alla partita su Piazzetta Cuccia. La scalata di Mps (dove l’imprenditore ha il 10%) è in discesa e l’alleanza con il banchiere può essere decisiva su Trieste.

All’assemblea del 24 aprile, UniCredit sorprende sostenendo Caltagirone; anche la Fondazione Crt vota con Orcel: un segnale che riapre i giochi strategici e politici su Generali Colpo di scena all’Assemblea degli Azionisti di Generali tenutasi oggi 24 aprile: UniCredit, secondo gruppo bancari 🔗ilgiornaleditalia.it

Unicredit-Bpm: Orcel detta i nuovi tempi. Su scalata Mps a Mediobanca spunta ipotesi concerto Delfin-Caltagirone - Dalla missione a Roma di Andrea Orcel è emerso che Unicredit agirà ... e altri due soci forti della compagnia, Delfin e Caltagirone, sono anche soci di Mps. Sulle Generali si è mossa anche ... 🔗msn.com