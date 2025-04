L’arte al mercato con lo stile cubista di Pablo Picasso

L’arte al mercato” sabato 24 maggio al mercato di piazza Wagner, dalle 11 alle 13. Dopo il primo evento (dodici partecipanti si sono cimentati con “L’abbraccio” di Klimt), la Start up Appennello, la Community Voice e il mercato di Wagner uniscono di nuovo le proprie forze. Stavolta Luca De Meo guiderà le persone a creare un’opera nello stile cubista del grande Pablo Picasso, attraverso la realizzazione di un autoritratto. A partire da questa domanda: può L’arte darci un nuovo punto di vista su noi stessi e sulla longevità? Iscrizioni aperte. Info sulla pagina Instagram mercato comunale Wagner Ilgiorno.it - L’arte al mercato con lo stile cubista di Pablo Picasso Leggi su Ilgiorno.it Secondo appuntamento de “al” sabato 24 maggio aldi piazza Wagner, dalle 11 alle 13. Dopo il primo evento (dodici partecipanti si sono cimentati con “L’abbraccio” di Klimt), la Start up Appennello, la Community Voice e ildi Wagner uniscono di nuovo le proprie forze. Stavolta Luca De Meo guiderà le persone a creare un’opera nellodel grande, attraverso la realizzazione di un autoritratto. A partire da questa domanda: puòdarci un nuovo punto di vista su noi stessi e sulla longevità? Iscrizioni aperte. Info sulla pagina Instagramcomunale Wagner

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Pesaresi, allenatore ed ex Napoli “Il Napoli sta facendo un miracolo, questo campionato così importante nessuno se lo aspettava. Non sarà semplice portare questo primato fino alla fine perché l’Inter credo sia più attrezzata, ma questo campionato è tutto da giocare. Ci sta un po’ di flessione perché i calciatori sono umani, non robot e se vai a prendere nel mercato invernale ... 🔗terzotemponapoli.com

Arezzo, 26 marzo 2025 – Una mostra mercato dedicata ai molteplici linguaggi dell’arte moderna e contemporanea, capace di dare voce ad artisti affermati e ai migliori talenti emergenti. È questo, in sintesi, il profilo di “EXPOARTE Città di Arezzo”, la nuova manifestazione che sabato 29 e domenica 30 marzo fa il suo esordio nel quartiere fieristico di Arezzo Fiere con gallerie provenienti da tutta Italia e un’offerta espositiva di alto livello. 🔗lanazione.it

Sedici anni e uno stile che già parla per loro. Le figlie di Sarah Jessica Parker (e le loro scelte in fatto di outfit) sono state nel mirino dell'attenzione dei media sin da piccole, ma sono i look degli ultimi anni a decretare che forse, sì, sono pronte per il grande debutto in società 🔗vanityfair.it

L’arte al mercato con lo stile cubista di Pablo Picasso; “Vogliamo acquisire nuove opere”. E il Metropolitan fa cassa vendendo un Picasso. 🔗Su questo argomento da altre fonti