L’arbitro finale della Copa del Rey si rompe a seguito delle critiche del Real Madrid

L'arbitro per la finale della Copa del Rey di domani è stato ridotto oggi dopo aver risposto a un video trasmesso sulla TV del Real Madrid che ha messo in evidenza gli errori che apparentemente aveva commesso durante la sua carriera.Ricardo de Burgos Bengoetxea officerà la partita di Madrid contro il Barcellona a Siviglia domani con ogni sua decisione che probabilmente sarà esaminata a seguito delle critiche pubbliche sul canale televisivo interno dei campioni europei.De Burgos ha detto che il video ha avuto un impatto sulla sua famiglia e ha lottato per contenere la sua emozione in una conferenza stampa oggi.Ha detto: "Quando un bambino arriva a scuola e i suoi compagni gli dicono che suo padre è un ladro, ti fa star male.

