L8217arbitro di Barcellona Real scoppia in lacrime prima della partita denuncia le pressioni

lacrime quando parla degli insulti ricevuti dal figlio per il suo lavoro: "Quando tuo figlio va a scuola e gli viene detto che suo padre è un 'ladro' e torna a casa piangendo, è davvero dura" Leggi su Fanpage.it L'arbitro del Clasico non trattiene lequando parla degli insulti ricevuti dal figlio per il suo lavoro: "Quando tuo figlio va a scuola e gli viene detto che suo padre è un 'ladro' e torna a casa piangendo, è davvero dura"

