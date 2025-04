L’arbitro della finale Real Barcellona scoppia a piangere È dura quando a tuo figlio a scuola dicono che suo padre è un ladro

finale di Coppa del Re e sia in casa Real che in casa Barcellona la tensione è palpabile. Ma evidentemente i nervi sono tesissimi anche all’interno dell’equipe arbitrale, come testimonia quanto accaduto questo pomeriggio in conferenza stampa.Real-Barcellona, le lacrime delL’arbitro in conferenza stampaLa finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona è infatti iniziata con le lacrime del designato direttore di gara, Ricardo De Burgos Bengoetxea. Il 39enne di Bilbao è crollato quando i giornalisti l’hanno interrogato sui video contro gli arbitri che da qualche tempo manda in onda la tv ufficiale delle Merengues prima delle partite, segnalando gli errori commessi a sfavore dei Blancos dal fischietto in questione. Ilnapolista.it - L’arbitro della finale Real-Barcellona scoppia a piangere: «È dura quando a tuo figlio a scuola dicono che suo padre è un ladro» Leggi su Ilnapolista.it La partita è sentitissima da entrambe le squadre, come tutti i “Classici”. Per di più si tratta di unadi Coppa del Re e sia in casache in casala tensione è palpabile. Ma evidentemente i nervi sono tesissimi anche all’interno dell’equipe arbitrale, come testimonia quanto accaduto questo pomeriggio in conferenza stampa., le lacrime delin conferenza stampaLadi Coppa del Re traMadrid eè infatti iniziata con le lacrime del designato direttore di gara, Ricardo De Burgos Bengoetxea. Il 39enne di Bilbao è crollatoi giornalisti l’hanno interrogato sui video contro gli arbitri che da qualche tempo manda in onda la tv ufficiale delle Merengues prima delle partite, segnalando gli errori commessi a sfavore dei Blancos dal fischietto in questione.

