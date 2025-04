L appello per Martina la giovane mamma rimasta vedova e con gravi danni fisici nel crollo della Vela Celeste

Vela Celeste venne giù il ballatoio del secondo piano trascinando assieme a detriti e calcinacci vite e sogni. Quella sera Martina Russo, oggi 25 anni, perse il marito Roberto Abbruzzo, 28 anni, la suocera Patrizia della Ragione. Napolitoday.it - L'appello per Martina, la giovane mamma rimasta vedova e con gravi danni fisici nel crollo della Vela Celeste Leggi su Napolitoday.it C'era afa, quella maledetta sera del 22 luglio scorso, quando allavenne giù il ballatoio del secondo piano trascinando assieme a detriti e calcinacci vite e sogni. Quella seraRusso, oggi 25 anni, perse il marito Roberto Abbruzzo, 28 anni, la suocera PatriziaRagione.

