L’Anpi contesta un’adunata a modo nostro

L'Anpi contesta la decisione assunta alla viglia della ricorrenza dal sindaco Roberto Colombo (nella foto) e dalla Giunta di Castano di ridurre al minimo le celebrazioni del 25 Aprile ritenendo che sia stato "interpretato in maniera restrittiva e strumentale la proclamazione del lutto nazionale per la morte di papa Francesco". Inizialmente la Giunta aveva programmato per oggi un corteo, con la banda cittadina, che partendo dal piazzale del cimitero avrebbe dovuto raggiungere la chiesa parrocchiale per la messa di suffragio. Al termine il corteo avrebbe dovuto proseguire sino al monumento alla Resistenza e concludersi nella sede municipale per il discorso celebrativo del sindaco. Oggi invece è previsto solo la posa di una corona al monumento dei caduti, al cimitero, e poi la messa. Senza corteo e senza banda.

