L’anima sorprendente di Chiello I miei scarabocchi nati di getto ma ora fuori dalle quattro mura Sanremo Ci tornerei da titolare e vorrei portarmi Gino Paoli

scarabocchi”, l’album che presenta l’11 maggio all’Alcatraz, e pensi che un caffettino veloce si potrebbe pure autorizzare. D’altronde Chiello, tormentato speciale da playlist, va preso per quel che è; un disagiato di talento che dietro l’aspetto diversamente confortante cela un’anima sorprendente, pronta a volarsene lontana con un battito d’ali come la farfalla che ha tatuata sulla guancia. Se n’è accorta l’eletta schiera di colleghi che l’ha voluto con sé sui palchi o nei dischi, a cominciare da Mace, Rkomi, Mahmood, Guè Rose Villain che, dopo averci inciso assieme “Lacrimogeni” nel suo “Radio Vega” e avergli chiesto di affiancarla a Sanremo la sera dei duetti nel sacro nome di Battisti, firma una delle due collaborazioni di questo disco, “I miei occhi erano i tuoi”. Ilgiorno.it - L’anima sorprendente di Chiello: “I miei scarabocchi nati di getto ma ora fuori dalle quattro mura. Sanremo? Ci tornerei da titolare e vorrei portarmi Gino Paoli” Leggi su Ilgiorno.it Milano – Prima ti chiedi quale genitore nel pieno delle sue facoltà cognitive lascerebbe uscire la figlia con uno così, poi ascolti “”, l’album che presenta l’11 maggio all’Alcatraz, e pensi che un caffettino veloce si potrebbe pure autorizzare. D’altronde, tormentato speciale da playlist, va preso per quel che è; un disagiato di talento che dietro l’aspetto diversamente confortante cela un’anima, pronta a volarsene lontana con un battito d’ali come la farfalla che ha tatuata sulla guancia. Se n’è accorta l’eletta schiera di colleghi che l’ha voluto con sé sui palchi o nei dischi, a cominciare da Mace, Rkomi, Mahmood, Guè Rose Villain che, dopo averci inciso assieme “Lacrimogeni” nel suo “Radio Vega” e avergli chiesto di affiancarla ala sera dei duetti nel sacro nome di Battisti, firma una delle due collaborazioni di questo disco, “Iocchi erano i tuoi”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

È morta suor Paola, la religiosa che per decenni è stata un’icona tanto del tifo biancoceleste quanto dell’impegno civile. Aveva 77 anni e da tempo combatteva con la malattia. L’annuncio è arrivato nella serata dedicata a Giorgio Chinaglia, attraverso la voce emozionata di Guido De Angelis. La notizia ha scosso l’ambiente della Lazio, che oggi la ricorda con affetto e riconoscenza. Conosciuta in tutta Italia grazie alla sua presenza nel programma “Quelli che il calcio”, suor Paola è stata ... 🔗thesocialpost.it

Un primo tempo da incubo terminato tra i fischi, poi un fuorigioco millimetrico salva il Milan dallo 0-2 e da quel momento cambia la partita e parte la rimonta verso i tre punti dei rossoneri a San Siro contro il Como. Un match che parte con ritmi altissimi e con i rossoneri che sprecano una ghiotta chance in ripartenza con Musah. Da quel momento, però, esce fuori una sola squadra ed è il Como, che domina la prima frazione e trova il gol con Da Cunha su assist di Paz. 🔗sportface.it

C’è un “test spirituale” da fare per capire com’è lo stato della propria anima: lo ha insegnato la Serva di Dio suor Clare Crockett e aiuta molto. Suor Clare Crockett, la giovane suora irlandese morta precocemente durante un terremoto, per la quale è iniziato da poco il processo di beatificazione, ci aiuta a comprendere lo ... Leggi tutto L'articolo Suor Clare Crockett: il suo “test spirituale” per comprendere lo stato della propria anima proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

L’anima sorprendente di Chiello: “I miei scarabocchi nati di getto ma ora fuori dalle quattro mura. Sanremo? Ci tornerei da titolare e vorrei portarmi Gino Paoli”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia