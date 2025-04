L’anima jazz di Pino Daniele In Villa Reale il sound di Napoli

jazzisti italiani assieme per un omaggio, sentito e originale, alla musica di Pino Daniele, nel suggestivo scenario del Teatro di Corte della Villa Reale. Un concerto molto atteso dagli amanti del jazz e dagli appassionati del cantautore napoletano, che si terrà tra un paio di settimane ma per cui si possono già prenotare i biglietti, che stanno andando a ruba, visti i posti limitati. È quello che andrà in scena nella Reggia di Monza sotto il titolo “Il cielo è pieno di stelle“ e che avrà per protagonisti il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello, fra i più apprezzati jazzisti della scena italiana. In un doppio set, alle 19 e alle 21, la coppia di musicisti incanterà il 6 maggio gli spettatori presenti nel Teatro di Corte, riaperto al pubblico dopo lunghi lavori di restauro: Bosso e Mazzariello ripercorreranno le diverse traiettorie musicali di Pino Daniele, provando a restituire un ritratto inedito dell’artista partenopeo. Ilgiorno.it - L’anima jazz di Pino Daniele. In Villa Reale il sound di Napoli Leggi su Ilgiorno.it Due tra i più grandiisti italiani assieme per un omaggio, sentito e originale, alla musica di, nel suggestivo scenario del Teatro di Corte della. Un concerto molto atteso dagli amanti dele dagli appassionati del cantautore napoletano, che si terrà tra un paio di settimane ma per cui si possono già prenotare i biglietti, che stanno andando a ruba, visti i posti limitati. È quello che andrà in scena nella Reggia di Monza sotto il titolo “Il cielo è pieno di stelle“ e che avrà per protagonisti il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello, fra i più apprezzatiisti della scena italiana. In un doppio set, alle 19 e alle 21, la coppia di musicisti incanterà il 6 maggio gli spettatori presenti nel Teatro di Corte, riaperto al pubblico dopo lunghi lavori di restauro: Bosso e Mazzariello ripercorreranno le diverse traiettorie musicali di, provando a restituire un ritratto inedito dell’artista partenopeo.

Approfondimenti da altre fonti

Nessuno come Pino Daniele ha saputo raccontare Napoli con un linguaggio che intreccia poesia e denuncia sociale, mescolando blues e tradizione partenopea in un autentico grido di libertà. Oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni e festeggiato l’onomastico, il “Nero a metà” viene ricordato con numerose iniziative, a dieci anni dalla sua scomparsa. Un inedito per il figlio Francesco A sorpresa, nel giorno del suo compleanno, è stato pubblicato in digitale Una parte di me, un brano ... 🔗laprimapagina.it

Marzo si accende di musica e buon cibo al Living Bar Bistrot di Strada Cognento 5. Anche questo mese sarà ricco di eventi imperdibili, tra aperitivi con DJ set, serate blues e concerti jazz di alto livello. Tutti i mercoledì dalle 19:30 aperitivo a buffet accompagnato da DJ set poi Marco... 🔗modenatoday.it

Dal 20 marzo al 6 luglio, il Palazzo Reale di Napoli si trasforma in un palcoscenico dedicato a uno dei più grandi maestri della musica italiana. Nella Sala Plebiscito e Belvedere, l’inedita esposizione “Pino Daniele Spiritual” celebra, con un ricco e toccante percorso espositivo, i 70 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa del leggendario Pino Daniele. La mostra, ha detto Alessandro Daniele, “è un progetto di ricerca, come lo erano i suoi album, che erano tutti progetti di ricerca ... 🔗ildenaro.it

