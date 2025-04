L’Angelini Cesena riparte da Castelfranco Veneto domenica una trasferta decisiva in chiave play off

Dopo la sosta per le festività pasquali, l'Elettromeccanica Angelini Cesena è pronta a tornare in campo per il rush finale della regular season: domenica 27 aprile Cesena sarà impegnata nella delicata trasferta a Castelfranco Veneto contro Giorgione Pallavolo, fischio d'inizio alle ore 17.30.

