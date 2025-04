Lanciano auto sulla folla al corteo del 25 aprile c è una vittima

Lanciano la macchina ha perso il controllo e ha travolto un gruppo di persone al corteo per il 25 aprile. Il conducente potrebbe aver avuto un malore Notizie.virgilio.it - Lanciano, auto sulla folla al corteo del 25 aprile: c'è una vittima Leggi su Notizie.virgilio.it la macchina ha perso il controllo e ha travolto un gruppo di persone alper il 25. Il conducente potrebbe aver avuto un malore

Lanciano, auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile: morto un ex carabiniere, ferite due donne. Ipotesi malore alla guida - Tragedia a Lanciano, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi...

Lanciano, auto sulla folla dopo le celebrazioni del 25 aprile: un morto e diversi feriti - È accaduto alla fine della manifestazione per la festa della Liberazione: un'auto ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione travolgendo la folla.

