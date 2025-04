Lanciano auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile un morto e diversi feriti Ipotesi malore

Lanciano, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi. Ilmessaggero.it - Lanciano, auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile: un morto e diversi feriti. Ipotesi malore Leggi su Ilmessaggero.it Tragedia a, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi.

Se ne parla anche su altri siti

Choc a Lanciano, auto piomba sul corteo del 25 aprile: un morto e feriti - Tragedia a Lanciano (Chieti). Un'auto, intorno alle 10.30 di oggi, ha travolto il corteo organizzato dall'Anpi in via del Mare, travolgendo e uccidendo un uomo di 81 anni. Dalle prime ricostruzioni, il conducente, un uomo di 80 anni, avrebbe avuto in malore improvviso al volante, perdendo il controllo del veicolo. L'impatto sarebbe stato violentissimo. L'anziano pedone sarebbe stato trascinato per diversi metri. 🔗iltempo.it

Lanciano, auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile: morto un ex carabiniere, ferite due donne. Ipotesi malore alla guida - Tragedia a Lanciano, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi... 🔗ilmessaggero.it

Lanciano, auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile: morto un ex carabiniere, ferite due donne. Ipotesi malore - Tragedia a Lanciano, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi... 🔗ilmessaggero.it

Lanciano, auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile: un morto e diversi feriti. Ipotesi malor; Auto piomba sulla folla, un morto e due feriti; Auto piomba sui manifestanti del 25 aprile: almeno un morto; Tragedia a Lanciano dopo la manifestazione del 25 aprile: un morto e diversi feriti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lanciano, auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile: morto un ex carabiniere, ferite due donne. Ipotesi malore alla guida - Tragedia a Lanciano, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, ... 🔗ilmessaggero.it