Lanciano auto piomba sul corteo per il 25 Aprile muore ex carabiniere 81enne

Aprile a Lanciano, in provincia di Chieti. Intorno alle 10:30 del mattino, un’auto ha perso il controllo e ha travolto alcuni partecipanti al corteo organizzato dall’ANPI, nei pressi di piazza Pace. Il bilancio è pesante: un morto e due feriti.La vittima è Gabriele Mastrangelo, 81 anni, carabiniere in pensione e volontario Auser, che stava partecipando con altri cittadini alla commemorazione. Secondo le prime ricostruzioni, una Lancia Musa grigia, condotta da U.M., 80 anni, è sopraggiunta a tutta velocità dalla discesa di via del Torrione, schiantandosi contro un’auto in sosta e travolgendo i pedoni.Dramma in pochi secondiIl veicolo ha centrato in pieno il corteo mentre si dirigeva verso piazza Plebiscito, dove era prevista la parte conclusiva delle celebrazioni. Notizieaudaci.it - Lanciano, auto piomba sul corteo per il 25 Aprile: muore ex carabiniere 81enne Leggi su Notizieaudaci.it Una tragedia ha segnato le celebrazioni per il 25, in provincia di Chieti. Intorno alle 10:30 del mattino, un’ha perso il controllo e ha travolto alcuni partecipanti alorganizzato dall’ANPI, nei pressi di piazza Pace. Il bilancio è pesante: un morto e due feriti.La vittima è Gabriele Mastrangelo, 81 anni,in pensione e volontario Auser, che stava partecipando con altri cittadini alla commemorazione. Secondo le prime ricostruzioni, una Lancia Musa grigia, condotta da U.M., 80 anni, è sopraggiunta a tutta velocità dalla discesa di via del Torrione, schiantandosi contro un’in sosta e travolgendo i pedoni.Dramma in pochi secondiIl veicolo ha centrato in pieno ilmentre si dirigeva verso piazza Plebiscito, dove era prevista la parte conclusiva delle celebrazioni.

